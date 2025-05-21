شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، طرح كراسات شروط حجز 15 الف وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين للإسكان المتوسط الأربعاء المقبل.

ويتضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7" مرحلتين من الطرح، الطرح الأول يضم 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطى الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من اليوم 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلى ذلك فترة أخرى لتلقى طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إلكترونى - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علمًا بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

وتكون أولوية حجز الوحدات السكنية فى هذا الطرح ستكون للعملاء من فئة متوسطى الدخل السابق تقدمهم بإعلانات الصندوق ولم يتمكنوا من سداد قسطين أو أكثر من الأقساط ربع السنوية وتم رفض طلباتهم فى حينه، حيث سيتاح لهم فترة قبل باقى العملاء للدخول على الموقع الإلكترونى وحجز الوحدات السكنية.

أما عن المدن / المحافظات التى سيتم طرح الوحدات بها، فقد قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن المدن الجديدة هى حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبنى سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة فى محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا - تل وردة)، والبحر الأحمر (الغردقة)، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.