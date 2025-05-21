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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 21 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:17  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 28: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء  9:15 م


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:53 م
موعد صلاة العشاء 9:24 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد  صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:13 م


مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:13 ص
وقت صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة  العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:28 م
وقت صلاة العشاء 8:55 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:31  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 07: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:27 م
موعد صلاة العشاء 8:49 م

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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