شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى بالوفود المشاركة فى الاجتماع الوزارى الإفريقى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مستهل زيارة د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة إلى بروكسل، شارك مساء الثلاثاء ٢٠ مايو فى الفاعلية التى استضافها السيد "ماكسيم بريفوت" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا، تحت رعاية السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي والسيد "تيتي أنطونيو"" وزير خارجية أنجولا رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى الثالث في بروكسل.

التقى الوزير عبد العاطى خلال الفعالية مع عدد من وزراء الخارجية وكبار المسئولين الأوروبيين والأفارقة من ضمنهم وزراء خارجية بلجيكا وقبرص ورومانيا والنمسا ونيجيريا وتونس والجزائر، وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبى، والمبعوثة الأوروبية للقرن الإفريقى.

أكد الوزير عبد العاطى فى لقاءاته على التزام مصر بتعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، والحرص على تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.