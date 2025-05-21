شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة نهائية شاملة.. أبرز 16 سؤالا فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، يواصل موقع ”الخليج 365” تقديم أقوى المراجعات النهاية للطلاب، حيث ينشر مجموعة متميزة من أهم الأسئلة المتوقعة في مادة الاستاتيكا، أحد فرعي مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الشعبة العلمية (رياضيات).

وبحسب جدول الامتحانات، يخوض طلاب الثانوية العامة، غدًا الأربعاء، اختباراتهم في مواد مختلفة: الأحياء لطلاب علمي علوم، الاستاتيكا لطلاب علمي رياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وتأتي هذه المراجعة التي أعدها الأستاذ محمد غبور، أستاذ الرياضيات، لتضم 16 سؤالًا بالإجابات النموذجية، تم اختيارها بعناية لتعكس أنماط الأسئلة المتوقعة في امتحان نهاية العام، بما يُمكّن الطلاب من التدريب الفعلي والاستعداد الكامل.

وتسهم هذه الأسئلة الاسترشادية في تعميق الفهم لدى الطلاب، وتساعدهم على التمرن على طريقة الحل وفقًا لنماذج الامتحانات الرسمية.

من جهتها، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مادة الرياضيات التطبيقية تتكون من فرعين هما الديناميكا والاستاتيكا، ويشمل كل فرع 20 سؤالًا مخصصًا له 30 درجة، ليصل مجموع المادة إلى 60 درجة.

وفي إطار حرصها على مصلحة الطلاب، شددت الوزارة على الالتزام بتعليمات الإجابة في أوراق البابل شيت، مؤكدة ضرورة تظليل دائرة الإجابة الصحيحة بشكل كامل ودقيق، وعدم تجاوز حدود الدائرة. وفي حال تغيير الطالب لإجابته، يجب وضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل البديل الصحيح.

كما دعت الوزارة الطلاب إلى التعامل بدقة مع ورقة الإجابة، وضرورة نقل البيانات الشخصية بشكل سليم وواضح داخل كراسة الإجابة الرسمية.