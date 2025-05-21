شكرا لقرائتكم خبر عن مي عبد الحميد تكشف تفاصيل الطرح الجديد لـ"سكن لكل المصريين 7" والان مع تفاصيل الخبر

علقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، قائلة: "كان لدينا إعلان في ديسمبر الماضي، والآن هناك إعلان في شهر مايو الجاري، ونعتزم طرح إعلان ثالث بحلول يوليو، رغم أن المعتاد كان إعلانًا واحدًا في العام".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن هذا الطرح خاص فقط بالإسكان المتوسط، وهي الفئات الأعلى من محدودي الدخل، لأن الإعلان السابق كان خاصًا بمحدودي الدخل بواقع 79 ألف وحدة، وتم الانتهاء من الفرز والتظلمات أمس فقط، وفي المعتاد الطلب على وحدات محدودي الدخل (90 مترًا) يكون أعلى بكثير من الطلب على الإسكان المتوسط.



واصلت: "منذ البداية طرحنا 33 ألف وحدة إسكان متوسط، وهذا يعتبر 50% من الكمية، مضيفة: "الوحدات كاملة التشطيب وبها مصاعد، ونتحدث عن أسعار تبدأ من 500 ألف جنيه للوحدات البالغة مساحتها 90 مترًا، والسعر الأعلى 1.8 مليون جنيه للوحدات البالغة مساحتها 127 مترًا"، مشيرة إلى أن الإعلان سيشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بالإضافة إلى وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وأخرى خلال 36 شهرًا، قائلة: "كل مواطن يختار النمط المناسب له في التقسيط".



ولفتت عبد الحميد، إلى أن بعض الوحدات في الطرح الأخير، تحديدًا الوحدات 90 مترًا البالغ سعرها 500 ألف جنيه، يعود ذلك إلى أنه تم بناؤها في أوقات سابقة، ولم يتم رفع السعر، لأننا صندوق خدمي يستهدف تمويل السكن لمستحقيه وليس الربحية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا، بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات.



وسألت الحديدي: في السابق كانت الفائدة 3% لمحدودي الدخل وصلت إلى 5%، وكذا الحال في متوسط الدخل كانت 8% وأصبحت 12% والآن من يدعم الفارق بين هذا السعر وسعر الفائدة الحالي البالغ 26%؟

فردت مي عبد الحميد، "صحيح أسعار الفائدة زادت جداً لكننا ملتزمين أن تكون أسعار فائدة ميسرة، ويستهدف شرائح مجتمعية، وأن الصندوق يعمل مع 30 بنك وست شركات تمويل عقاري، جميعهم يعملون بسعر فائدة 12%، والفارق الصندوق يتحمله عبر اعتمادات توفرها وزارة المالية ضمن مخصصات الحماية الاجتماعية".