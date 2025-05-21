شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنقوم ببناء درع صاروخى لمواجهة أى ضربات بعيدة المدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 20 مايو 2025 11:20 م
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوم ببناء درع صاروخي لمواجهة أي ضربات بعيدة المدى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وأضاف ترامب: "سيكون لدينا أفضل نظام دفاعي في العالم"، مشيرا إلى أن القبة الذهبية لديها القدرة للتعامل مع الصواريخ البالستية.
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