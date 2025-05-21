شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنقوم ببناء درع صاروخى لمواجهة أى ضربات بعيدة المدى والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوم ببناء درع صاروخي لمواجهة أي ضربات بعيدة المدى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف ترامب: "سيكون لدينا أفضل نظام دفاعي في العالم"، مشيرا إلى أن القبة الذهبية لديها القدرة للتعامل مع الصواريخ البالستية.