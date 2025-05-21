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ترامب: سنقوم ببناء درع صاروخى لمواجهة أى ضربات بعيدة المدى

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ترامب: سنقوم ببناء درع صاروخى لمواجهة أى ضربات بعيدة المدى

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:20 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوم ببناء درع صاروخي لمواجهة أي ضربات بعيدة المدى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف ترامب: "سيكون لدينا أفضل نظام دفاعي في العالم"، مشيرا إلى أن القبة الذهبية لديها القدرة للتعامل مع الصواريخ البالستية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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