شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل طلبات التقديم على 5 فرص عمل فى إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة في مجال دباغة الجلود، بالمملكة الأردنية الهاشمية، موضحة أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى 320 دينارا أردنيا كل شهر، بما يعادل 22 ألفا و515 جنيها شهريا.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم من خلال الدخول على الرابط التالي: :https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index ، وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 20-5-2026، ولمدة 5 أيام.

• الشروط المطلوبة في هذه الفرص:

- أن يكون المتقدم لديه خبرة عام على الأقل في العمل بدباغة الجلود.

- أن يكون خاليا من فيرس c.

- ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات.

- ألا يكون غادر "المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020 حتى31-5-2021.