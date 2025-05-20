شكرا لقرائتكم خبر عن مش هيخرج عنها الامتحان.. أبرز 46 سؤالا فى مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، يواصل موقع ”الخليج 365” دعمه التعليمي المتكامل لطلاب الشهادات النهائية، من خلال نشر مراجعات نهائية شاملة لجميع المواد الدراسية، مصحوبة بنماذج أسئلة متنوعة تُحاكي شكل الامتحانات الرسمية، بهدف تعزيز استعداد الطلاب وتدريبهم على نمط الأسئلة وطريقة الحل النموذجي.

وفي هذا الإطار، ينشر الموقع 46 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد في مادة الإحصاء، من إعداد الأستاذ محمد غبور، أستاذ الرياضيات، ليتمكن الطلاب من خلالها من تقييم مهاراتهم في حل الأسئلة التطبيقية، واكتساب ثقة أكبر في التعامل مع ورقة الامتحان.

وتُعد هذه المجموعة من الأسئلة أداة فعالة للمراجعة، حيث تغطي جوانب متعددة من المنهج وتساعد الطلاب على التأقلم مع طبيعة الأسئلة المتوقعة، مما يُسهم في رفع مستوى الجاهزية لأداء امتحان الإحصاء لهذا العام.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسئلة الاختيارية تمثل 85% من كل مادة، موضحة أهمية الانتباه أثناء الإجابة بورقة البابل شيت. وشددت على ضرورة مراعاة التطابق بين رقم السؤال في كراسة الأسئلة ورقم الإجابة في البابل شيت، مع التأكيد على أن اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال يؤدي إلى اعتباره إجابة خاطئة.

وفي حال وقع الطالب في خطأ أثناء التظليل، يُسمح له بوضع علامة (×) واضحة على الدائرة الخاطئة، ثم تظليل الإجابة الصحيحة بشكل كامل. كما يمكن للطالب البدء بأي سؤال يريده، شرط أن يحرص على تطابق الترقيم بين الكراستين بدقة.