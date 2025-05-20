شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر أصبحت مركزا عالميا لتصنيع مكونات صناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" رئيس الوزراء عقب افتتاح المصنع الجديد لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية بالعاشر من رمضان: مصر أصبحت مركزا عالميا لتصنيع مكونات صناعة السيارات.. "مدبولى": المصنع الجديد أحد أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوى العالم ويصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنويا.

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