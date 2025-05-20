شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة نهائية فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحانات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استعدادات طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون الامتحانات المقررة في الشهر المقبل، يقدّم ”الخليج 365” مراجعة نهائية متكاملة لمادة الجغرافيا، وذلك ضمن سلسلة مراجعاته التعليمية التي تستهدف دعم الطلاب في مختلف المواد الدراسية سواء للشعبة الأدبية أو العلمية.

وتتضمن مراجعة الجغرافيا هذا العام 50 سؤالًا استرشاديًا تم اختيارها بعناية لتغطية مختلف موضوعات وفصول المنهج، مما يُمكّن الطلاب من المراجعة السريعة والمتعمقة في آن واحد، والتدريب على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة النموذجية، من خلال محتوى مبسط يُقدمه نخبة من معلمي وخبراء وزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك في إطار حرص ”الخليج 365” على توفير محتوى تعليمي متميز يدعم العملية التعليمية، ويُساعد الطلاب على استيعاب المعلومات بطريقة سهلة، ويُعزز من قدرتهم على التعامل مع نمط الأسئلة المتوقع في الامتحانات الرسمية.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 سيبقى كما هو دون تغييرات، حيث سيتم عقد الامتحانات ورقيًا بالكامل، سواء في الأسئلة الاختيارية أو المقالية، ولن يُسمح للطلاب باصطحاب أجهزة التابلت داخل اللجان الامتحانية.

كما أوضحت الوزارة أن المواصفات الفنية للأسئلة ستتطابق مع تلك التي تم تطبيقها في العام الدراسي الماضي، ما يمنح الطلاب فرصة واضحة للتدريب المسبق والاستعداد الجيد دون مفاجآت.