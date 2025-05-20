شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل أدوارا مخالفة بعقارات بقطاع المنشية فى حى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة أدوار مخالفة بعدد من العقارات فى شوارع محمود عيد وأبو أيمن المتفرع من المنشية، بالقطاع الشمالى فى حى الهرم.

وقالت المحافظة فى بيان لها، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع جهود حى الهرم فى التصدى لمخالفات البناء وإزالتها، مؤكدة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة رصد أى مخالفات فى مهدها والتعامل الفورى معها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت المحافظة، مؤخرًا، من إزالة أدوار مخالفة بعقارات فى شوارع أحمد حسن والصحابة بمنطقة كعابيش فى حى الهرم، بالإضافة إلى ثلاثة أدوار خرسانية مخالفة أثناء استكمال الردود أعلى العقار الكائن فى 7 شارع عبدالعزيز جاويش بحى العجوزة.

وأزالت المحافظة، جمالون مخالف مقام على مساحة 2000 م2 بمنطقة الخليفة بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وذلك ضمن مجهوداتها فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية.



