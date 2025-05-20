شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة نهائية فى الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة ومكثفة لطلاب الثانوية العامة في مادة الأحياء، لمساعدتهم على التدريب على شكل وأفكار أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي وطريقة الحل النموذجية.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وينشر تليفزيون ”الخليج 365” فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الأحياء، عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة، بنظام (الاختيار من متعدد)، وإجاباتها، يستطيع من خلالها طلاب الشعبة العلمية التدريب على شكل أسئلة الامتحان، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق 15 يونيو المقبل، حيث أكدت الوزارة، أنه سيتم تخصيص ورقة بها مكان لبيانات الطالب ومساحات لإجابات الطلاب عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الأسئلة المقالية بنفس مواصفة العام السابق، وأيضا الأسئلة الاختيارية والتى تصحح إلكترونيًا ويجيب عنها الطالب فى كراسة البابل شيت.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الأسئلة المقالية تمثل قرابة 15% من درجة كل مادة، بالثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية، لافتة إلى أن الإجابة عن الأسئلة بسيطة وقصيرة ولن يكتب الطالب إجابات طويلة، مؤكدة أن المستهدف قياس نواتج التعلم بإجابات قصيرة وشافية من الطلاب، على أن يحصل الطالب على درجات بجميع خطوات الحل عن هذه الأسئلة طالما كانت صحيحة ومرتبطة بالمعنى المطلوب.