شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة 2025 فى مادة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة في مادة التاريخ، يستطيعون من خلالها التدريب على شكل أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي 2025، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة التاريخ، أسئلة استرشادية على أهم أجزاء المنهج، تساعد الطلاب على الإلمام بفصول المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي بنظام (الاختيار من متعدد).

وحددت وزارة التربية والتعليم، تعليمات تعامل الطالب مع ورقة الأسئلة أثناء أداء الامتحانات، مشددة على أنه يجب التأكد من كتابة الطالب لبياناته كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الإجابة عن أسئلة الامتحان، والتأكد من عدد أسئلة كراسة الامتحان في كل مادة.

وأكدت الوزارة أن زمن الإجابة إما 3 ساعات للمواد مثل اللغة العربية والإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، ومواد أخرى زمن الامتحان ساعتان فقط منها فروع مادة الرياضيات.