شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: إتاحة الاشتراك بالرعاية الصحية بغرامة 50% حتى نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة المهندسين مد فترة الاشتراك والتجديد بمنظومة الرعاية الصحية لعام 2025 حتى يوم 31 مايو الجارى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للاشتراك، استجابة للطلبات المتزايدة من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضحت النقابة، فى بيان،أنه سيتم السماح بالاشتراك خلال هذه المهلة الاستثنائية مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 50% من قيمة الاشتراك، على ألا تتجاوز الاستفادة من المنظومة 50% من الحد الأقصى المقرر لمساهمة النقابة، دعمًا للمهندسين وأسرهم.

ودعت النقابة الفروع والشُعب الهندسية إلى اتخاذ ما يلزم للإعلان عن القرار داخل المقرات والنوادى التابعة لها، لإتاحة الفرصة أمام المهندسين الراغبين فى الاشتراك.