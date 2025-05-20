شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة نهائية فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة الفيزياء، لمساعدة طلاب الشعبة العلمية على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الفيزياء، نماذج استرشادية لأسئلة الامتحان الاختيار من متعدد، وإجاباتها، يستطيع من خلالها الطلاب التدريب على شكل أسئلة الامتحان وخطوات الحل النموذجية، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق 15 يونيو المقبل، مشددة على أنها ستكون مؤمنة حيث أن هناك إجراءات تأمينية مشددة سيتم اتخاذها لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل ناجح ومنظم، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خروج الامتحانات بشكل جيد يليق بمكانة العملية التعليمية ويحقق مبدأ العدالة والنزاهة.