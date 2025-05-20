شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة 2025.. أقوى مراجعة نهائية فى الفلسفة والمنطق والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة ومكثفة لطلاب الثانوية العامة في مادة الفلسفة والمنطق، لمساعدتهم على التدريب على شكل وأفكار أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي وطريقة الحل النموذجية.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق، 46 سؤالًا، بنظام (الاختيار من متعدد)، وإجاباتهم، يستطيع من خلالها الطلاب التدريب على شكل أسئلة الامتحان، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت استكمال الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 20 يوليو 2025، مؤكدة أن جميع الترتيبات تتم وفق خطة زمنية واضحة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستكون متفقة مع مواصفة الاختبارات التي تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مشددة على أن الأسئلة سوف تخاطب جميع المستويات المعرفية للطلاب وتفرز قدراتهم التحصيلية المرتبطة بالمنهج الدراسى.