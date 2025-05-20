تنظيم معرض لدعم 385 أسرة بالأثاث المنزلى ضمن جهود التحالف الوطنى بحلوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، تنظيم معرض خيرى بمدينة حلوان، وذلك بهدف توزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجانًا لصالح 385 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمناطق ومدينة حلوان، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، لافتة إلى أن هذا النشاط يأتى فى سياق الدور المحورى الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتقديم خدمات متنوعة تُسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، لاسيما القرى النائية والنجوع.

وحرصت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، برئاسة سامح محمد فهيم، على التنسيق الكامل مع جمعية الأورمان، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية حيث أقيم المعرض بمساكن التبين، وكفر العلو، وعرب أبو دحروج، وعرب غنيم، وعزبة الوالده، وحكر التبين، والمساكن الاقتصادية بحلوان، وأرض الجزيرة، وعرب راشد، ومدينة حلون بمحافظة القاهرة.



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن المعرض الخيرى يأتى فى إطار استراتيجية الجمعية للتوسع فى أنشطتها الإنسانية والاجتماعية بالمحافظات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وأن هذه المعارض تُمثّل فرصة حقيقية لدعم الفئات الأشد احتياجًا، وإظهار روح التضامن المجتمعى والتكافل، وبهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر المستفيدة ورفع جزء من الأعباء المالية عنهم. وأن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.



وأشاد بدور مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، وما تبذله من جهود فى تنظيم مثل هذه الفعاليات، التى تُعد جزءًا من منظومة متكاملة لدعم المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى، مشيرًا إلى أن التنسيق الفعّال بين الجمعيات الأهلية والجهات التنفيذية يساهم فى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأن الجمعية بمحافظة القاهرة نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

تنظيم معرض لدعم 385 أسرة بالأثاث المنزلى ضمن جهود التحالف الوطنى بحلوان



