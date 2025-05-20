شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى أعضاء البرلمان: نتشارك لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع أعضاء مجلس النواب باعتبارهم حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطن، بهدف المساهمة فى حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشمالية والجنوبية، استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة مشاركة النواب فى وضع مشروعات الخطة الاستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وخلال الاجتماع عبر النواب عن رضا المواطنين عن الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة فى مجال إعادة رصف الشوارع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.

شهد الاجتماع الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.