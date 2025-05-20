شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعة النهائية فى التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة في مادة التفاضل والتكامل، يستطيعون من خلالها التدريب على شكل أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي 2024/2025 وخطوات الحل النموذجية.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وينشر ”الخليج 365” عبر منصاته، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل، أسئلة وتدريبات بنظام (الاختيار من متعدد)، تساعد الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي وخطوات الحل النموذجية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2025، فإن الامتحانات تنطلق بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.