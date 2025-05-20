شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن توفير السلع الغذائية بمنافذ المجمعات استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بطرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات في كافة فروع ومنافذ شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، على مستوي الجمهورية، ضمن استعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الاضحي المبارك، وذلك في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة.

من جهته، قال أحمد علي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس خلال زيارة في المحافظة لمتابعة الأنشطة التموينية، توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والأساسية للمواطنين بمحال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة.

أنه يتم متابعة أسعار السلع على مدار الساعة بجميع احياء المحافظة البالغ عددها 5 ( الاربعين - فيصل - السويس - عتاقة - الجناين ) كما أن صومعة عتاقة استقبلت نحو 21 ألف طن قمح من المزارعين ومراكز التجميع في المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 ابريل الماضي وحتي الان وأنه تم صرف 80٪ من الحصة التموينية لشهر مايو الجاري لنحو 167 ألف بطاقة تموين يستفيد منها 493 الف مواطن من خلال 153 بدال و منفذ جمعيتي كما أن المحافظة بها 147 مخبز بلدي مدعم تنتج 42 مليون رغيف شهريا بمعدل 1 مليون و414 ألف رغيف بلدي في اليوم، و نحو 247 مخبز سياحي ينتج رغيف حر زنة 80 جرام بسعر 1.5 جنيه.