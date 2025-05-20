شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان مصنعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستخدام بكرداسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع السجق باستخدام دهون حيوانية ومواد وألوان صناعية، وذلك بالطريق الأبيض بمركز كرداسة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الحملة تمكنت من ضبط 3 أطنان من مصنعات اللحوم والدهون الحيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ الكميات المضبوطة من الدهون ومصنعات اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع غلق المنشأة.

وأضافت أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، شدد على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا تهاون فيه، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تستهدف التربح غير المشروع على حساب المواطنين.

وترأس الحملة السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، بمشاركة مفتشي التجارة الداخلية والرقابة المركزية، وبحضور اللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة كرداسة، والجهات التنفيذية المعنية.