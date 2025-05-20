شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الإفريقى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المقرر عقده يوم 21 مايو.

كما يعقد عبد العاطى سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع وزراء الخارجية وكبار المسئولين الأوروبيين والأفارقة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.