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وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الإفريقى الأوروبى

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وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الإفريقى الأوروبى

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القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المقرر عقده يوم 21 مايو.

كما يعقد عبد العاطى سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع وزراء الخارجية وكبار المسئولين الأوروبيين والأفارقة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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