شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

نفاذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطويرالمنظومة القضائية، قام المستشار عدنان فنجرى وزير العدل اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للوقوف على سير أعمال التطوير الجارية بالمحكمة، وقد رافقه خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة.

واستمع وزير العدل فى بداية الجولة إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة لأعمال التطوير، التي تشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير وسائل الراحة للمتقاضين والعاملين بالمحكمة.

وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية هذه الأعمال في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة مناسبة تليق بالقضاء المصري، مشيدًا بجهود العاملين في تنفيذ خطة التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.



وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة



زيارة وزير العدل امحكمة جنوب الجيزة



جانب من تفقد وزير العدل لأعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة