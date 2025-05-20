شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يلتقى وزيرى صحة ماليزيا والمغرب لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور ذو الكفل أحمد وزير صحة دولة ماليزيا، والدكتور أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، للتباحث حول تعزيز التعاون في تطوير خدمات الرعاية الصحية المختلفة، وذلك على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماعين بحثا تعزيز التعاون في العديد من المجالات، وبينها خدمات الرعاية الصحية، والتدريب والتعليم الطبي المهني، والبحث والتخطيط الاستراتيجي، فضلًا عن بحث تطوير برامج مشتركة لبناء قدرات العاملين بمجال الرعاية الصحية.

وأضاف أنه جرى التباحث حول التعاون بشأن أولويات الصحة العامة، وخاصة الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، ومقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية التعاون بمجال الصحة الرقمية والطب «عن بُعد» إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار لتحديد فرص الاستثمار مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اللقائين تطرقا إلى التعاون المشترك في إنتاج الأدوية، واللقاحات الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء واللقاحات، بالإضافة إلى بحث التعاون في تصنيع الأجهزة الطبية، والنظم الصحية الرقمية وإدارة المستشفيات، والتغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي، والتعليم الطبي، والأبحاث السريرية.

