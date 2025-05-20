شكرا لقرائتكم خبر عن فريق المناظير العلاجية بمستشفى الناس ينجح في إزالة ورم بالقولون لمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُسجل الفرق الطبية بمستشفى الناس دائمًا جهودها واسم المؤسسة العلاجية المصرية الرائدة في علاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بمصر والشرق الأوسط، بأحرف من نور في كل مناسبة وتجمع علمي إقليمي أو دولي، الأمر الذي تجسد مؤخرًا في مشاركة مميزة لفريق المناظير العلاجية المتقدمة بمستشفى الناس، في مؤتمر علمي سنوي هام في دولة تونس الشقيقة.

شارك فريق المناظير العلاجية المتقدمة بمستشفى الناس، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في فعاليات وورشة عمل المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والمناظير، الذي أُقيم في مدينة المنستير بدولة تونس الشقيقة، وضم وفد مستشفى الناس المشارك في المؤتمر وورش العمل الهامة، دكتورة شيماء الخولي، ودكتور محمد الشربيني، ودكتور كريم عصام، ودكتورة عبير عوض، الأساتذة المساعدين لأمراض الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة، بكلية الطب جامعة القاهرة، واستشاريو المناظير بمستشفى الناس.

خلال المشاركة الفعالة والمميزة في المؤتمر، أجري فريق المناظير العلاجية المتقدمة بمستشفى الناس، 4 حالات من مناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة، كما تم تقديم محاضرة علمية تناولت تطورات هذا المجال، إلى جانب استعراض تجربة الفريق ورحلته في تقديم هذا النوع المتقدم من الرعاية الطبية.

تضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والمناظير، مشاركة فريق مستشفى الناس في ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة، وتمثلت المساهمة البارزة والهامة جدًا للفريق المصري في إجراء واحدة من أصعب عمليات مناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة، التي استغرقت 5 ساعات لاستئصال ورم في القولون لمريض بتقنية تشفيه الأورام، ورغم خضوع هذا المريض لمحاولات عديدة لإزالة الورم بتقنيات أخري، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل كونه من الحالات الصعبة جدا حتى تمكن فريق مستشفى الناس من إجراء العملية بنجاح وإزالة الورم.

أما اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والمناظير، فقد تضمن مشاركة فريق مستشفى الناس في عدد من المحاضرات العلمية، أبرزها محاضرة عن مناظير الفراغ الثالث وتطورها ورحلة الفريق في مناظير الفراغ الثالث في مصر والشرق الأوسط.

وتأتي أهمية مشاركة فريق مستشفى الناس في هذا المؤتمر انطلاقًا من كونه الفريق المصري الأول الذي أدخل تقنيات المناظير العلاجية المتقدمة في مصر والشرق الأوسط، حيث تتم دعوة الفريق من قبل نظرائه في الكثير من الدول للمشاركة في المؤتمرات العلمية ولمناظرة أصعب الحالات في هذه الدول، كما أن هذه المشاركات العلمية تعود بالفائدة على مستشفى الناس وفريقها الطبي بتبادل الخبرات العلمية مع مختلف الفرق الطبية في العديد من دول الشرق الأوسط والعالم.

كما يشارك فريق المناظير العلاجية المتقدمة بمستشفى الناس، في تنظيم دورات تدريبية في العديد من الدول تونس والمغرب والجزائر، حول استخدام مختلف التقنيات المتقدمة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، ولاسيما تقنية مناظير الفراغ الثالث، إضافة إلى ذلك فإن فريق مستشفى الناس بصدد تنظيم دورات تدريبية لنظرائه في الدول المختلفة بمقر مستشفى الناس، في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.