شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وتوسعة طريق المريوطية من محور شريف إسماعيل وحتى محور الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية، بدءًا من محور المهندس شريف إسماعيل وحتى أسفل محور الضبعة، بطول 5 كيلومترات ومتوسط عرض 15 مترًا، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الحالية.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطط الرصف والتوسعة بالمحاور الحيوية، لتحسين كفاءة شبكة الطرق، وخدمة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، وربط حركة السير بين المحاور المختلفة لتسهيل تنقل المواطنين دون أية معوقات.

ولفت إلى أهمية طريق المريوطية كونه يربط الحركة مع عدة محاور مرورية هامة، منها طريق الضبعة ومحور المهندس شريف إسماعيل والمنصورية.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير بطريق المريوطية تتضمن رصف الطريق وتوسعته وتقويته وتجميله، بالإضافة إلى تركيب شبكات الإنارة ودعمه بالزراعات والأشجار، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار.

وكلف المحافظ، خلال جولته بالالتزام بالمعايير الفنية لأعمدة الإنارة من حيث الارتفاع، إلى جانب مراعاة مناسيب انحدار بالوعات صرف مياه الأمطار، مشددًا على إجراء الصيانة الفورية لأحد غرف التفتيش بالطريق حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية للطريق لما يمثّله من أهمية كبيرة لمواطنى المركز، مع الالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات الفنية فى التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وعفاف مدير مديرية الإسكان.

محافظ الجيزة يتابع رصف طريق المريوطية



رصف طريق المريوطية



