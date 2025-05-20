شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الوفد الإسرائيلى فى الدوحة لم يجر أى مفاوضات حقيقية منذ السبت الماضى والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس، إن الوفد الإسرائيلي في الدوحة لم يجر أى مفاوضات حقيقية منذ السبت الماضى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكرت أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة يفتقر لأى صلاحيات حقيقية ونتنياهو يحاول تضليل الرأى العام العالمى، مشيرة إلى أن تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة محاولة لخداع المجتمع الدولى.