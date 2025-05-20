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حماس: الوفد الإسرائيلى فى الدوحة لم يجر أى مفاوضات حقيقية منذ السبت الماضى

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حماس: الوفد الإسرائيلى فى الدوحة لم يجر أى مفاوضات حقيقية منذ السبت الماضى

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:59 م

قالت حركة حماس، إن الوفد الإسرائيلي في الدوحة لم يجر أى مفاوضات حقيقية منذ السبت الماضى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

 

وذكرت أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة يفتقر لأى صلاحيات حقيقية ونتنياهو يحاول تضليل الرأى العام العالمى، مشيرة إلى أن تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة محاولة لخداع المجتمع الدولى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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