شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أعرب عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، مؤكداً على أهمية الحفاظ عليه واستدامته، وضرورة إيجاد حلول سياسية دائمة للأزمة بين البلدين لضمان أمن واستقرار منطقة جنوب آسيا.