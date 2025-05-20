شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: ترامب محبط من الوضع فى غزة ومصدوم من معاناة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قال إعلام إسرائيلى عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب محبط من الوضع فى غزة ومصدوم من معاناة الأطفال الفلسطينيين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر إعلام إسرائيلى عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب بعث إلى نتنياهو برسائل تحثه على إنهاء الحرب فى غزة.