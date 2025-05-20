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مسؤولون أمريكيون: ترامب محبط من الوضع فى غزة ومصدوم من معاناة الأطفال

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مسؤولون أمريكيون: ترامب محبط من الوضع فى غزة ومصدوم من معاناة الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:15 م

قال إعلام إسرائيلى عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب محبط من الوضع فى غزة ومصدوم من معاناة الأطفال الفلسطينيين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

 

وذكر إعلام إسرائيلى عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب بعث إلى نتنياهو برسائل تحثه على إنهاء الحرب فى غزة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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