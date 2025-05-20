شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة الإدارية تستقبل وفدًا من مجموعة "إيه بى موللر – ميرسك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت هيئة الرقابة الإدارية وفدًا من مجموعة “إيه بى موللر – ميرسك”، ضم (11) من كبار مسؤولى الشركة من عدد من فروعها على مستوى العالم، وذلك فى زيارة تأتى ترتيبا على النتائج الإيجابية التى أسفر عنها المؤتمر الاقتصادى المصرى – الدنماركي.

وخلال الزيارة، تم استعراض مهام واختصاصات الهيئة ودورها فى مجال منع ومكافحة الفساد، إضافة إلى أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامج التدريب التى تقدمها، ومراحل إنشاء وتطوير منظومة البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ودورها فى دعم متخذى القرار من خلال إتاحة معلومات دقيقة تساهم فى الوصول إلى قرارات أكثر فاعلية.

كما تم تسليط الضوء على تطور دور الهيئة فى دعم الاستثمار، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بما يسهم فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وقد أبدى الحضور تقديرهم للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى شتى المجالات، وحرصها على تعزيز الشفافية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لدعم عملية اتخاذ القرار، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الاستثمار فى مصر.

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مجموعة “إيه بي موللر – ميرسك” (1)