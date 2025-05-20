شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 25 يوما تفصلنا عن موعد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وذلك ووفقا للمواعيد التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى الوقت الراهن يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن جدول الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2025، فإن الامتحانات تنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم:

يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025



جدول امتحانات الثانوية العامة 2025



