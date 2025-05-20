شكرا لقرائتكم خبر عن العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته والان مع تفاصيل الخبر

نجا الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب من حادث سير، بعد انفجار إطار سيارته.

وكتب الدكتور جمال شعبان على صفحته قائلا: عين جامدة.. الحمد لله قدر ولطف، الكاوتش فرقع، والعربية ما اتقلبتش".





ويقدم الخليج 365 مجموعة من النصائح للحصول على أفضل أداء لإطاراتك وهي كالاتي:

أولا: يجب أن تحافظ على برودة الإطارات عن طريق عدم القيادة بسرعة عالية جدًا عندما تكون درجة الحرارة ساخنة.

ثانيا: يجب فحص ضغط الإطارات عندما تكون باردة (عادة في الصباح أو بعد أن تكون غير مستخدمة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا).

ثالثا: اتبع الضغط المطلوب بناءً على توصية الشركة المصنعة.

رابعا: يجب افحص ضغط الإطارات شهريًا علي الأقل بسبب وجود خطورة من ضغط الهواء المنخفض مما يؤثر بشكل مباشر على أداء الإطارات .

خامسا: التأكد من تزويد الاطار بالهواء العادي او بالنيتروجين خاصة فى فصل الصيف ويفضل "!النيتروجين " لأنه لايسخن ويتمدد كما يحدث للهواء العادي ولا يتأكسد مع المواد التي يصنع منها الإطار .

سادسا: يجب التخلص من الوزن الزائد ولا تفرط في تحميل مركبتك بوزن إضافي ، فكلما كانت سيارتك أثقل، كلما كانت مسافة الكبح أطول لإيقاف زخمها، وهذا يعني المزيد من الاحتكاك على الرصيف الساخن .

سابعا: يجب ملاحظة اغطية البلف، والتأكد من وجود أغطية البلوف واستبدال التالف منها اوالمفقود حتي لا يتسرب الهواء من فتحة الصمام، مما قد يؤدي إلى خفض ضغط الهواء داخل إطارات السيارة.