شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف إجراءات التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات القبول بشكل مبدئي للمقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه سوف يتم الاختيار المبدئي بناء على الأعلى تقييماً فى كل مراحل عملية التقدم وأهمها الإجابة على الاختبارات على منصة التقدم، وسيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئى عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في استمارة التقدم، كما سيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئى لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابله شخصية فى التخصص ومحاكاه لشرح موضوع في مجال التخصص وكذلك اختبار لغة إنجليزية واحتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم وسيتم الترتيب من الأعلى في كل التقييمات لتكون لهم الأولية في الاختيار ووفق التخصصات والأعداد المطلوبة لكل مدرسة.

وشددت الوزارة على أنه لا يجوز النقل للمعلمين والإداريين والإدارة المدرسية بالمدرس المصرية اليابانية لأن كل مدرسة وحدة مستقلة في العاملين بها ولا يجوز تقديم طلبات للنقل من مدرسة إلى مدرسة، وأى طلب بهذا المعنى يتم رفضه مباشرة ولا يتم النظر له لمخالفته لوائح العمل بالمدارس ويتم التعاقد مع كل متقدم على المدرسة التي تم التقدم إليها فقط وفق القرارات والقواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للخطوات الإجرائية، سيتم التعاقد مع كل من تم اختياره بشكل نهائى على النحو التالى:

ـ سيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003.

ـ يجب تقديم صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأمينى لتوضيح الموقف من التأمينات والمعاشات.

ـ إجراءات ما بعد التعاقد

ـ سيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختارة وسيكون على العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة، وكذلك يتم تطبيق قاعدة فترة الاختبار على كل العاملين وفق قانون 12 لسنة 2003.

ـ سيتم عمل تقييم لكل عامل في الشهور الثلاث الأولى، كل شهر على حدا، وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو فى نهاية الأشهر الثلاثة، وفى حالة عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.

ـ بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى، سيتم عمل تقييم شهرى على مدار مدة التعاقد وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهرالأخير من التعاقد بعد تطبيق الشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

في حالة إيجابية التقرير السنوي سيتم التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة.

ـ سيحصل جميع العاملين على رواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية، والذى يتم عرضه على العامل قبل التوقيع على العقد.

ـ يتم إضافة بدلات بأنواعها بحسب ظروف كل مدرسة وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية.

ـ التأمين الطبي إجباري للعاملين بالمدارس، ويتم خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم.

يكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2026/2025 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ لوحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة تغيير مقر العمل وفقاً لمقتضيات العمل ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى.

- وجوب التأكيد على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصا البريد الاليكتروني ورقم التليفون المحمول وكذلك أي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026، حيث يمكن للمعلمين الدخول على الرابط التالى والتقدمhttps://ejsadm.moe.gov.eg/

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه في ضوء التوسّع المتواصل والنجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية في مختلف محافظات الجمهورية، وانطلاقًا من رؤية الدولة لتقديم تعليم متميز يرتكز على بناء الإنسان، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لكافة الوظائف للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2025/ 2026، إيمانًا منها بأهمية استقطاب الكفاءات ودعم بيئة تعليمية متكاملة.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العمل في المدارس المصرية اليابانية يقدم فرصة عمل فريدة في بيئة تربوية متكاملة جاذبة ومتطورة للمعلمين الطامحين إلى التطوير المهني الحقيقي والانخراط في بيئة تعليمية عصرية قائمة على القيم والانضباط والتميز، حيث لا تكتفي هذه المدارس بتقديم تجربة تعليمية متقدمة للطلاب فقط، بل تضع أيضًا المعلم في قلب المنظومة، وتوفر له كل ما يُمكّنه من أداء رسالته بأعلى درجات الكفاءة.