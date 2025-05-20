شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد الكلى بالمطرية يكشف عن خدمتين جديدتين لعلاج أمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة إن الدولة المصرية تسعى إلي تقديم الدعم الكامل للفريق الطبى مع توفير خدمات طبية متطورة والتى كان أخرها إجراء أول عملية لزراعة الرئة فى مصر .

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة خلال فاعليات المؤتمر الدولى السنوى الرابع لمعهد الكلى بالمطرية إن وزارة الصحة تعمل على تحسين الخدمات بما يتواكب مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا بتعزيز الرعاية الصحية، ودعم الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين المعاهد التعليمية والجامعات في النهوض بالقطاع الصحي.

و حذر تاج الدين من مخاطر التدخين، ليس فقط على الجهاز التنفسي كما هو شائع، بل على الكلى أيضا.

وأوضح أن الدراسات الحديثة أثبتت أن التدخين قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكلى وزيادة احتمالات الإصابة بالفشل الكلوي مشددا على أن "المياه" ليست السبب الرئيسي للفشل الكلوي كما يعتقد البعض، وإنما نمط الحياة، والغذاء، وسوء استخدام الأدوية تلعب أدوارا حاسمة.

وأكد ان الوقاية والمعرفة والوعي الصحي، هى أدواتنا الأهم لحماية "الفلتر الطبيعي" للجسم وهى الكلى من الخطر الصامت الذي يهدد ملايين المصريين كل عام.

وطالب مستشار الرئيس وسائل الإعلام بلعب دور توعوي فاعل في توجيه المواطنين نحو السلوكيات الصحية، مشيدًا بمبادرات مثل "100 مليون صحة" التي أسهمت في الكشف المبكر عن أمراض مزمنة وإنقاذ آلاف الحالات. ودعا إلى التركيز على كيفية الحفاظ على الكلى والرئتين، باعتبارهما من أهم أعضاء الجسم التي تتأثر بالعادات اليومية السيئة.

ومن جانبة قال الدكتور محمد صلاح عميد المعهد القومى للكلى بالمطرية أنه تم اجراء 1400 عملية زراعة كلى فى المعهد حتى الآن مشيرا إلي أن المعهد بة أكثر من 95 ماكينة غسيل للكلى مشيرا إلي أنه تم ادخال خدمات جديدة بالمعهد مثل خدمات علاج أو ام الكلى وأمراض الذكورة .

من جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح الدين ذكرى، عميد المعهد القومي لأمراض الكلى والمسالك البولية، أن المعهد يسير بخطى متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في مجال بناء الإنسان وتطوير الخدمات الصحية، حيث تم علاج آلاف الحالات حتى نهاية 2024، إلى جانب استحداث أقسام جديدة مثل قسم أمراض الذكورة.

واشار، إلى أهمية الوقاية كركيزة أساسية في الحد من أمراض الكلى والمسالك، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الفحص الدوري والتغذية السليمة.



وقد تم خلال فاعليات المؤتمر تكريم عدد من الرموز الطبية من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية و الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري

والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.



