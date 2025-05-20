شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدًا 12 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة لنقل الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا للجسر الجوى الذى تسيره مصرللطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، تسير الشركة غداً الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 عدد 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة بواقع:

5 رحلات القاهرة - جدة

5 رحلات القاهرة - المدينة المنورة

2 رحلة باماكو - المدينة المنورة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير اليوم الثلاثاء

16 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة بواقع :

4 رحلات القاهرة - جدة

1 رحلة برج العرب - جدة

1 رحلة أسوان - جدة

8 رحلات القاهرة - المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف

1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.