شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى شارع بأرض اللواء يشكرون وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ورئيس حى العجوزة على سرعة الاستجابة لاستغاثتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أهالى شارع عبد ربه الشيمى بأرض اللواء بالشكر للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومبادرة "صوتك مسموع" والقائمين عليها، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء ذكى ممدوح سلام رئيس حي العجوزة على سرعة الاستجابة لشكواهم من تراكم القمامة في قطعتى أرض بالشارع وتجمع النباشين بهما.

وحرص فريق من قطاع النظافة بحى العجوزة بقيادة جيهان أنور نائب رئيس حي العجوزة لقطاع النظافة على التأكد من رفع كامل للقمامة المتراكمة منذ سنوات في قطعتى الأرض واستدعاء مالكى الأرض لمنع تراكم القمامة مرة أخرى بها.

وعبر أهالى شارع عبد ربه الشيمى على امتنانهم لاهتمام وزيرة التنمية المحلية والقائمين على مبادرة "صوتك مسموع"، ورئيس حى العجوزة والتوجيه بسرعة رفع المعاناة عن المتضررين من إشعال النباشين الحرائق في القمامة، مناشدين المسئولين بالتوجيه لاستكمال أعمال رصف الشارع بجوار فيلا على عبد الوهاب لمنع استغلال البعض للمنطقة غير المرصوفة لإلقاء القمامة بها بعد تنظيف الأرض المتروكة داخل الشارع.

وأشاد الأهالى بالتعاون الذى لاقوه من مسئولي حى العجوزة على رأسهم اللواء ذكى ممدوح سلام رئيس حي العجوزة والأستاذة جيهان أنور نائب رئيس حي العجوزة لقطاع النظافة والموظفين بالقطاع الذين لم يدخروا جهدا في رفع المعاناة عن الأهالى.

وقال أحد سكان الشارع إن رفع الحى القمامة من الشارع أعاد الحياة الآدمية لهم ويجعل من السهل تحقيق بيئة نظيفة وآمنة، آملين فى استمرار حملات النظافة والمتابعة الميدانية بشكل يومى، خاصة أن المنطقة ينتشر بها النباشين والمحلات التي تشترى محصلة عملهم.

وناشد أحد سكان الشارع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء ذكى ممدوح سلام رئيس حي العجوزة بتوجيه المسئولين عن التراخيص بمراجعة المحال المنتشرة بالمنطقة للشراء من النباشين، وتوجيه المسئولين عن عمليات الرصف وتركيب الانترلوك بسرعة استكمال الشارع من اتجاه فيلا عبد الوهاب والطريق المؤدى لملعب الحرية وأعمال الإنارة بمدخل الشارع.



أحد-الشوارع-الجانبية-بعد-رفع-القمامة-منه



أعمال-رفع-القمامة-بشارع-عبد-ربه-الشيمى



الأرض بعد التنظيف من القمامة



الأرض-بعد-التنظيف



الأرض-بعد-رفع-المخلفات-منها



الحياة-تعود-للشارع-بعد-رفع-القمامة



المنطقة-بعد-رفع-القمامة



سيارات حى العجوزة ترفع القمامة2



سيارات-حى-العجوزة-ترفع-القمامة



نظافة الشارع بأرض اللواء



نظافة-الشارع-بأرض-اللواء-بعد-رفع-القمامة