شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ اليمن بيوم الوحدة وإريتريا وتيمور الشرقية بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسياس أفورقى رئيس دولة إريتريا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي محمد عاطف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة إرتريا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس السيسي الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية؛ بمناسبة ذكرى يوم الوحدة.

وأوفد محمد عاطف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث أيضًا السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.