شكرا لقرائتكم خبر عن "يا بومة مش هصرف عليكى".. رسالة على فيس بوك تقود زوجًا للمحاكمة والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

"يا بومة أنا مش هصرف عليكي واصرف على بنتي بس وهطلقك".. هذه الكلمات قالها زوج لزوجته بسبب خلافات بينهما، وسبب ذلك انزعاج للزوج دفعها لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بعد كتابته لها تلك الكلمات عبر رسائل مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت دليل كافي لتورطه.

كانت وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، استقبلت البلاغ من الزوجة التي تعمل مهندسة تتهم فيه زوجها بإرسال رسائل مسيئة لها من حسابه الشخصي على فيس بوك، على خلفية خلافات أسرية وتسببت تلك الرسائل لها في أضرار نفسية ومادية، وقدّمت ما يثبت ذلك من لقطات شاشة للرسائل.

تم إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية – الدائرة الابتدائية الأولى جنح – والتي أصدرت حكمها وقضت بتغريم الزوج 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره ألف جنيه لصالح المجني عليها.



