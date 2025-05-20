شكرا لقرائتكم خبر عن توقف جميع شبكات الاتصالات فى إسبانيا بعد 4 أسابيع من أزمة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

توقفت جميع شبكات الهاتف المحمول الرئيسية في إسبانيا ، الثلاثاء، بعد أربعة أسابيع فقط من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.

وذكر تقارير نشرته صحيفة "ديلي ميل" أن العديد من شركات الاتصالات تأثرت بالانقطاعات، بما في ذلك المراكز الصحية.

وارتفعت الشكاوى بسبب انقطاع خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت والاتصال بالطوارئ في وقت مبكر من صباح اليوم.

وبحسب ما ورد تأثرت مدن مدريد والأندلس وغاليسيا وإقليم الباسك وأراغون ونافارا وإكستريمادورا ومجتمع بلنسية.

وقالت الشركة لموقع "ميل أون لاين" بعد الساعة 12.30 ظهرا بالتوقيت المحلي (10.30 بتوقيت جرينتش) إن المشكلة تم حلها الآن، بعد أن أثرت "أعمال ترقية الشبكة" على "خدمات الاتصالات الثابتة لبعض الشركات".

وأضافت: "شهدنا صباح اليوم حادثة أثرت على خدمات الاتصالات الثابتة لبعض الشركات والخدمات العامة، لقد عملنا منذ البداية على استعادة هذه الخدمات، والتي تم الآن استعادتها بالكامل، "لقد قمنا بتفعيل لجنة إدارة الحوادث، وقمنا بعزل العقد المتضررة ونشر موظفين ميدانيين لحل الحالات المحددة الناجمة عن هذا الحادث، والذي تم حله الآن."