شكرا لقرائتكم خبر عن 87 شهيدا و290 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 ألفا و573 شهيدا، و121 ألفا و688 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، إن من بين الحصيلة 3 آلاف و427 شهيدا، و9 آلاف و647 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 87 شهيدا، و290 مصابا ، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.