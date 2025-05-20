محمد عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا لمنظومة الصحة وللأطباء

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أطلقت هيئة المستشفيات التعليمية فعاليات المؤتمر الدولى السنوى للمعهد القومى للكلى والمسالك البولية بالمطرية لمناقشة تطورات علاج أمراض الكلى.

وقال الدكتور محمد صلاح، عميد المعهد القومى للكلى بالمطرية، إن المعهد أدخل مجموعة من الخدمات الطبية المتميزة للمعهد مشيرا إلى أنه يقدم خدمات هامة للمرضى لعلاج وفحص أمراض الكلى.

وتابع الدكتور محمد صلاح عميد المعهد القومى للكلى بالمطرية: "قدم المعهد خدمات الفحص والأشعة والتحاليل للمرضى مضيفا أنه تم رفع كفاءة الخدمة وتطويرها لتواكب أحدث التطورات فى مجالات العلاج"، مشيرا إلى أن المعهد يدعم التعليم الطبى المستمر للفريق الطبى وقال: "تم استحداث قسم علاج أورام الكلى وأمراض الذكورة".



وقالت الدكتورة مها الأمير، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشؤن البحثية، إن المؤتمر يلقى الضوء على تطورات وجديد علاج أورام الكلى مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البحوث العلمية التى تخدم التخصص مع تقديم حلول سريعة للمشكلات الخدمية التى تهم المريض لتقديم خدمة مميزة.



ومن جانبة قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة، إن الدولة تدعم تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى لا سيما مرضى الكلى مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم تقديم الخدمة والفرق الطبية بما يضمن تميزهم وتابع: المستشفيات التعليمية داعم كبير للنشاط البحثى والتدريبى وقال: "هناك أمراض كثيرة لها علاقة بأمراض الكلى مثل الضغط والسكر والسمنة" وتابع: "تخصص المسالك البولية له أهمية كبيرة ودعا إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض الكلى والكبد الدهنى سيكون مرض العصر".