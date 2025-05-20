شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 320 دينارا شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء عن توفير 5 فرص عمل فى إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة فى مجال دباغة الجلود،بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ودعت"الوزارة"، العمال المصريين الراغبين فى العمل فى هذا المجال،الدخول على الرابط التالى:https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index،وتقديم البيانات المطلوبة،وذلك من اليوم الثلاثاء 20-5-2026،ولمدة 5 أيام.

وتأتى هذه الفرص الجديدة فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل فى الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة فى هذه الفرص،أن يكون المتقدم لديه خبرة عام على الأقل فى العمل بدباغة الجلود، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020، حتى31-5-2021، وأوضحت أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى 320 دينارا أردنيا كل شهر.