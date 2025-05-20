شكرا لقرائتكم خبر عن استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2026، وتضمنت استمارة التقديم على الوظائف الرقم القومى للمعلم والبريد الإلكترونى والوظيفة الحالية وبعض البيانات الأخرى التى يجب على المتقدم كتابتها بدقة، ويمكن الدخول على الرابط التالى لكتابة الاستمارة وملئها

https://ejsadmpa.moe.gov.eg/Register/Register

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2026، كالتالى

يشترط فى المتقدمين الشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوى لغير خريجى كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية وMath & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته فى مجال التدريس بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضى (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقنًا للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته فى مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.

- المستندات المطلوبة عند التقدم:

صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لشركة “إيميرالد للتطوير التعليمى” لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

بيان بالجهات التى عمل بها المتقدم موضحا فيه ] اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع إليه موضحا ( اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني).

يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأى حق قانوني.

كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب أن يتم استغلالها افضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس لوحدة المدارس المصرية اليابانية الحق فى عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية دون إبداء أسباب.



قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى ضوء التوسّع المتواصل والنجاحات الملموسة التى حققتها المدارس المصرية اليابانية فى مختلف محافظات الجمهورية، وانطلاقًا من رؤية الدولة لتقديم تعليم متميز يرتكز على بناء الإنسان، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقديم لكافة الوظائف للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، للعام الدراسى 2025/ 2026، إيمانًا منها بأهمية استقطاب الكفاءات ودعم بيئة تعليمية متكاملة.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن العمل فى المدارس المصرية اليابانية يقدم فرصة عمل فريدة فى بيئة تربوية متكاملة جاذبة ومتطورة للمعلمين الطامحين إلى التطوير المهنى الحقيقى والانخراط فى بيئة تعليمية عصرية قائمة على القيم والانضباط والتميز، حيث لا تكتفى هذه المدارس بتقديم تجربة تعليمية متقدمة للطلاب فقط، بل تضع أيضًا المعلم فى قلب المنظومة، وتوفر له كل ما يُمكّنه من أداء رسالته بأعلى درجات الكفاءة.

استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية



التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية



