شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تهنئ وزير الصحة على انتخابه رئيسًا لمجلس وزراء الصحة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أسمى آيات التهاني للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمناسبة انتخابه بالإجماع رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي.

وأشادت الدكتورة كوثر بالدور الريادي لمصر ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار، الذي يعكس الثقة العربية الكبيرة في خبرته وكفاءته في تطوير منظومة الصحة، والتعاون المشترك بين الدول العربية، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس الإنجازات المهمة التي حققتها مصر في مجال الصحة والتي كان لها أثر واضح في رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الأمن الصحي العربي.

وأكدت نقيب التمريض أن انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار للمرة الرابعة على التوالي يعكس الاعتراف العربي بدوره الفاعل في مواجهة التحديات الصحية الإقليمية، ودعمه المستمر للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية للدول العربية المتضررة، مما يؤكد روح التضامن والتعاون بين الدول.

وأشادت بالدور الذي يلعبه في تعزيز الاستراتيجيات الصحية العربية، وحرصه على تفعيل مبادرات صحية مهمة فى الدول العربية، معربة عن ثقتها في أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر على الساحة الصحية العربية والدولية.

واختتمت الدكتورة كوثر محمود تهنئتها بالتأكيد على أن مصر ممثلة في وزير صحتها ستظل نموذجاً فاعلاً في العمل الصحي العربي المشترك، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مهامه.