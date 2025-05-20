شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: تلقينا 20563 شكوى وبلاغ خلال النصف الأول من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض جهاز حماية المستهلك في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" عن الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من مايو الجاري، وذلك في الفترة من 1- 15 مايو، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي:

أولاً: أنشطة رئيس الجهاز1-《رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، ومُتابعة مدي توافر السلع الإستراتيجية في الاسواق ويقودان حملات رقابية موسعة بالأسواق لإحكام الرقابة》.

التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مُخفضة ومواجهة الممارسات السلبية الضارة بحقوق المواطنين.

وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الإنضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، خاصة في المواسم والفترات التي يتزايد فيها الاستهلاك، ما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية.

وعلي هامش الزيارة، عقدا رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ كفر الشيخ ، بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعًا مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة حاتم عبد الغفار، وبحضور مختلف وسائل الإعلام، وذلك لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع مع الجهود التي قامت بها الحكومة في ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين ، خاصة في مواسم تزايد الإستهلاك للسلع.

وفي هذا الإطار، قام رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه محافظ كفر الشيخ بحملة رقابية مكبرة ومفاجأة علي الأسواق، وذلك للتأكد من ضمان وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة.

2-《رئيس جهاز حماية المستهلك يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي " TOT" لإعداد مدرب محترف ورفع كفاءة الكوادر البشرية للجهاز ضمن الخطة التدريبية لعام 2024 – 2025》.

شهد ابراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، و الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتور صفوت صلاح النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق فعاليات ختام البرنامج التدريبي " TOT" لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الإقتصادية في الأسواق في ظل المتغيرات الحالية، والذي استمر علي مدار أسبوعين في المقر الرئيسي للجهاز، والمخصص لكوادر جهاز حماية المستهلك، بحضور عدد من المتدربين من قيادات الجهاز بمختلف القطاعات .

وتضمن البرنامج التدريبي عددٍ من المحاور، شملت ، التحول الرقمي وأثره علي الخدمات المقدمة للمواطنين، فن التعامل مع الجمهور وارضاء المواطنين، الحوكمة والتدقيق الداخلى في الجهاز الاداري للدولة، ادارة الازمات والحد من المخاطر، متابعة وتقييم الاداء الخدمات الحكومية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن البرنامج التدريبي " TOT" لإعداد مدرب محترف، يهدف إلى تأهيل مجموعة من الكفاءات بالجهازلامتلاك أدوات التدريب الاحترافي، من خلال منهجيات تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ذات أثر ملموس، مؤكدا علي أهمية البرنامج بإعتباره من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المؤسسات لا سيما المؤسسات التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنين، مؤكدا أن هذا البرنامج سيسهم في رفع كفاءة العنصر البشري داخل الجهاز .

3-《 جهاز حماية المستهلك يستدعي شركة الليثي للإستيراد والتصدير، ويُطمئن المواطنين بعدم التعامل علي هذه السيارات في السوق المصري مرة أخرى بإعتبارها جديدة 》

قام جهاز حماية المستهلك بمُخاطبة واستدعاء "شركة الليثي للاستيراد والتصدير" ، للإفادة عن الحادث وموقف السيارات التالفة جراء هذه الواقعة، وإمدادنا بكافة البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث.

وعلي الفور، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخري بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة وعددها 11 سيارة من علامات تجارية مختلفة.

يأتي هذا في ضوء ما تم رصده ومُتابعته علي وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات شركة الليثي للاستيراد والتصدير بميدان محمد زكي - بالقطامية " ، جراء اصطدام إحدي شاحنات النقل بسيارات جديدة من طرازات (نيسان / ام جي / بايك / هيونداي / شيري / كيا / سيات ) .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخري في السوق المصري أو يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا بهذا الشأن.

مضيفا في هذا الصدد، أننا نتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، مُشددا أنه لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات إستباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل ، لكافة ما يتم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطنين

ثانياً:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي》- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 30 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات . ثالثاً :《ضبط الأسواق وأسعار السلع》- في إطار التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين .أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من مايو الجاري، عن تنفيذ عدد 373 حملة رقابية ،والمرور علي عدد 4798 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1066 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة ، ومخالفات أخري متنوعة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ تحقيقا لمزيد من الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).

وأكد ابراهيم السجيني، علي استمرار التنسيق وتضافر الجهود، بين مختلف الأجهز الرقابية بالدولة المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع، وهذا توجيه واضح من السيد رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة تضافر الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة في الحملات الرقابية المشتركة بين جهاز حماية المستهلك ومختلف الأجهزة المعنية ومنها (مديريات التموين والتجارة الداخلية – الإدارة العامة لشرطة التموين – هيئة سلامة الغذاء – التفتيش الصيدلي – هيئة الدواء – الطب البيطري – لجان المتابعة بالمحافظات ) ، مضيفا أن هناك تنسيق مع المحافظين للقيام بجولات ميدانية وحملات رقابية مكبرة علي الأسواق لرصد أي ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المواطنين وضبط مخالفات الأسعار والتأكد من وفرة وإتاحة السلع لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين.