شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: المتحف الزراعى يشهد على ريادة مصر الزراعية وهناك خطة لتطويره والان مع تفاصيل الخبر

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، المتحف الزراعى بالدقى، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشملت الجولة تفقد المبانى والمتاحف، حيث يضم ثمانية مبانٍ: متحف المقتنيات، المتحف اليونانى الرومانى الإسلامى، متحف المجموعات العلمية، متحف النبات، متحف الزراعة المصرية القديمة، متحف القطن، البهو السورى، فضلًا عن قاعة السينما الملكية. كما يضم أيضًا ثانى نسخة من كتاب وصف مصر.

وخلال الزيارة، تم استعراض شرح وافٍ لتاريخ المتحف الزراعي، الذى أُنشئ عام 1930، فى سراى الأميرة فاطمة إسماعيل ابنة الخديوى إسماعيل فى حى الدقى، على مساحة إجمالية قدرها 30 فدانًا تشمل المبانى والمسطحات الخضراء، بهدف توثيق ذاكرة مصر الزراعية، وليصبح نافذة تطل منها كل الأجيال على حضارة مصر الزراعية، وليكون شاهدًا على ريادة مصر الزراعية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية المتحف الزراعى بالدقى، حيث يُعد أول متحف زراعى فى العالم وثانى أكبر مكان من نوعه بعد المتحف الزراعى فى العاصمة المجرية بودابست، لافتًا إلى أنه يثبت أن مصر من أهم الدول فى المجال الزراعى، حيث ينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية هامة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة فى مصر وتطورها على مر العصور.

وأشار فاروق إلى أهمية عودة القيمة التاريخية للمتحف، وأن يعود إلى سابق عهده، لافتًا إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير المتحف الزراعى، بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين، ليكون مزارًا للجميع، ولطلاب المدارس والجامعات، فضلًا عن المهتمين بالتاريخ الزراعى فى مصر وخارجها.

و أعرب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تقديرهم للجهود المبذولة فى تطوير المتحف الزراعى، لافتين إلى أهمية التكاتف وتضافر الجهود من أجل عودة المتحف لقيمته التاريخية والتراثية الهامة، وأن يعود قبلة للزائرين المهتمين بالقطاع الزراعى، والثقافة الزراعية من مختلف دول العالم.

وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومجلسى النواب والشيوخ، وخاصة لجنتى الزراعة والرى بهما، فى كافة الموضوعات المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بدعم الفلاح المصرى، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن تنمية قرى الريف المصري.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد معرض زهور الربيع فى نسخته الـ92، فضلًا عن معرض "ديارنا" المقام على هامش المعرض بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم خلال الزيارة لقاء العارضين والزائرين والتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم، حيث تم استطلاع آرائهم فى المعرض وتنظيمه. كما تم الإشادة بالمستوى المتميز الذى وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج فى مصر، والتنظيم الجيد له هذا العام، حيث تجاوز عدد العارضين فيه 160 عارضًا، من الشركات العاملة فى مجال زهور الزينة والقطف والنباتات والصبارات النادرة، وأدوات تنسيق الحدائق، فضلًا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية.