شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 60 عقد عمل جديد لذوى الهمم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير العمل محمد جبران، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، 60 عقد عمل جديد لذوى همم من أبناء المحافظة، للعمل فى شركات بالقطاع الخاص، وذلك لدمجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية عمل القاهرة برئاسة السيد الشرقاوى، بمقر المحافظة.

وتحدث الوزير جبران، عن جهود الوزارة، فى مجالات التدريب المهني وتوفير فرص عمل فى الداخل والخارج للشباب المصرى،كما أكد على أن صدور قانون العمل، وتصديق الرئيس السيسى عليه،خطوة جديدة نحو بيئة عمل لائقة، لصالح صاحب العمل والعامل، حيث تعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية،مما يرفع الإنتاج،ويؤدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه، أثنى محافظ القاهرة على التعاون مع وزارة العمل فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأوضح أن تدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل خاصة لذوى الهمم،يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي.

تسليم 60 عقد عمل جديد لذوى الهمم

محافظ القاهرة

صورة تذكارية

محافظ القاهرة خلال تسليم 60 عقد عمل جديد لذوى الهمم

تسليم 60 عقود عمل لذوى الهمم

خلال تسليم 60 عقد عمل جديد لذوى الهمم