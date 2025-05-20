شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: إعداد دراسة متكاملة سنوية لفكرة التعامل مع مخاطر تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان " أفريقيا تنمو خضراء "، والذى أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.

وأكد وزير المالية أهمية التكامل والتنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين فى ملف المناخ .

وأشار إلى أن العمل فى ملف المناخ رحلة ممتدة ، قائلا : نركز في حصولنا على بعض التمويلات من المؤسسات الدولية علي عنصر وقضايا المناخ.

وتابع : نحاول دمج قضايا المناخ فى عملنا اليومي وزيادة حجم التمويل فى المشروعات الخضراء ومشروعات خفض الانبعاثات وتوفير مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز للتحول لطاقة خضراء نظيفة .

وقال : نستهدف الفترة القادمة مع الموازنة الجديدة التوسع فى تقارير المخاطر المالية ونضع جزء أساسى مخاطر قضايا المناخ، ونستهدف أيضا العمل على إعداد دراسة متكاملة سنوية لفكرة التعامل مع المخاطر والفجوات الخاصة بتغير المناخ.



