شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نعيش فى عالم متغير يستحق أن نكافح لمجابهة تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن منتدى تمويل المناخ، الذي ينطلق تحت عنوان "أفريقيا تنمو خضراء"، هو منتدى سنوى لملف تمويل المناخ، ويمثل فكرة فى غاية الأهمية وضرورية بالتعاون مع مؤسسة إستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال فعاليات منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان " أفريقيا تنمو خضراء "، إلى التقرير الأخير التي قدمته مصر الخاص بتقييم الوضع فى الغايات التى تم وضعها في قضايا المناخ.

وأكدت الوزيرة، أن قطاع النقل أكثر القطاعات التى حققت أهدافها، وعملت على التحول نحو النمو المستدام، حيث أن وزارة النقل حققت أكثر من المطلوب فى عام 2022 رغم أننا لم نحصل على التمويل الذى يجعلنا نصل للهدف.

وأضافت وزيرة البيئة، أن تأسيس رحلة لتمويل المناخ ليس بطريقة عشوائية، بل يأتي فى ضوء استراتيجية وطنية لتغير المناخ، وخطط مساهمات وطنية حتى 2030.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إطلاق السوق الطوعي للكربون، والعمل بقوة على الإصلاحات الهيكلية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للإستثمار، وتم الحصول على 470 مليون دولار لخفض المخاطر.

وتابعت: " رحلة مصر فى تمويل المناخ فيها شغل على أرض الواقع يتغلب على كافة التحديات ويخلق منها فرص وشغل على الأرض، ونحن فى عالم متغير يستحق أن نكافح لنضمن الاستدامة على وجه الأرض".

يأتي المؤتمر بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة.