شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف منصور خلال المنتدى العربى الألمانى: مصر بوابة أفريقيا ودورها محورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الدولة المصرية تتمتع باقتصاد متنوع يشمل مجالات الصناعة والعقارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، وهندسة الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاستثمارية مقارنة بالعديد من الدول ، بجانب وجود شبكات الطرق المختلفة ، لافتاً إلى أنه من خلال تجربته الشخصية التي خاضها في الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية لمسّ أن العديد من الشركات الألمانية أسست مجموعة من المشروعات الناجحة في مصر، بفضل إطلاع المجتمع الخارجي عن الأوضاع الاقتصادية المميزة التى تتمتع بها مصر حالياً .

وقال الدكتور أشرف منصور - في كلمته خلال الجلسة التي عقدت بالعاصمة الألمانية برلين بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين المصري الالماني ورجال الأعمال وجاءت بعنوان "الدولة الشريكة مصر: استراتيجية للعمل والاستثمار مع فرص هائلة للشركات الألمانية" والتي جاءت على هامش المنتدى العربي الألماني الثامن والعشرين للأعمال والذي يقام برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة والذي ادار حوارها أولاف هوفمان رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والتي شارك في فاعليات اعمالها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المصري و الدكتور محمد البدري السفير المصري ببرلين - إن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها خياراً جذاباً لتقريب سلاسل التوريد، ما يسهم في تقليل الوقت و التكلفة بنسبة قد تصل إلى 50%، مقارنة بالتكلفة حال قدومها من القارة الأسيوية ، مشيراً إلى أن مصر تعد بوابة القارة الأفريقية، فضلً عن مركزها المحوري في العالم العربي ، مؤكداً أن مصر لديها عمالة متميزة تتمتع بمهارة فائقة بأجور مناسبة ، إلى جانب تمتع كافة المحافظات المصرية ببنية تحتية متطورة من شبكات طرق وموانئ ومناطق حرة، وقطارات سيمنز ومحطات للطاقة ، مشيراً إلى ان مصر تعد من أهم الأسواق التي تضم نحو 118 مليون نسمة، وتحتاج إلى نموذج مشابه للنموذج الصيني يعتمد على فكرة البيع بسعر التكلفة.

وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، فمصر تمتع بالاستقرار السياسي، ولديها اتفاقيات وشراكات تجارية مع كل من أفريقيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مصر قادرة على الإنتاج بمستويات عالية الجودة، لافتاً إلى انه من احد عوامل القدرة على الإنتاج وجود مدارس ألمانية ، وجود جامعتين عابرتين للحدود تُعدان من الأكبر على مستوى العالم وهما الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية ما ساهم في تخريج طلاب قادرين على التحدث بالألمانية والتواصل مع مسؤلي الشركات الألمانية ، منوهاً وجود ما يقرب من 400 ألف مواطناً مصرياُ يتقنون اللغة الألمانية، ولديهم المهارات العلمية و التقنية اللازمة و القدرة على التميز في الأسواق الالمانية ما يسهم في تحقيق طفرة قوية في مجالات الانتاج و الاستثمار المختلفة.